Önemli uyarı...

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'deki fay hattı ve depremle birlikte oluşabilecek tsunamiye dikkat çekti. Yaptıkları deprem araştırmalarını anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "Biz Türkiye genelinde kaymaları 1 hafta boyunca inceledik. Her gün birkaç milim de olsa Türkiye olarak bazen batıya, bazen doğuya, bazen kuzeye, bazen güneye kayıyoruz. Bu kaymalar bazen yeryüzündeki gerilimi artırır bazen azaltır. Hep Marmara Bölgesi konuşuluyor. Olası bir Marmara depreminden bahsediyoruz. Çünkü Türkiye´de deprem incelemelerinin başladığı ve kayıt edildiği 1930´lu yıllardan bu güne Kuzey Anadolu Fayı olağanüstü bir fay ve sürekli batıya doğru kırılıyor. Diğer bölgeler için bir şey söylenemiyor ama Marmara Denizi içerisinde büyük bir depremin olacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. Herkes Marmara Bölgesi´ni konuşuyor. Ülkemizde o kadar çok faylanma var ki biz daha pek azını ortaya koyabilmiş durumdayız" dedi.
'KARADENİZ´DE İSTANBUL´A DOĞRU UZANAN BİR FAY VAR'
Karadeniz'deki fay hattında Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:
"Hemen önümüzde Karadeniz boyunca devam eden faylanmalar var. Öyle ki Karadeniz üzerinde devam eden ve İstanbul üzerine doğru uzanan bir faylanmaya da dikkat çekiliyor. Bu çok önemli. İstanbul'un önüne doğru Karadeniz´de bir faylanma var ise bunun acil olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde çok büyük projelerin hayata geçirilmesi de gündemde. Bu konuda iki bilim insanının çalışması var. Bakıldığında Türkiye´de en çok etkilenecek bölge Batı Karadeniz Bölgesi olarak gözüküyor. Orta Karadeniz´e doğru bu etkinin azaldığını görüyoruz."
KARADENİZ'DE TSUNAMİ TEHLİKESİ
Prof. Dr. Kutoğlu, Karadeniz'de depreme bağlı olarak 0.5 metre ile 1 metre arasında tsunamilerin de meydana gelebileceğini ifade etti. Karadeniz´de geçmiş yıllarda büyük depremlerin meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Geçmişe dönük bakıldığında Karadeniz´de çok sayıda büyük deprem meydana gelmiş. Kavarna´da 7 büyüklüğünde, Gürcistan´da 6.5 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı gibi sıklıkla değil bin yılda 1500 yılda bir meydana gelen depremler. Türkiye´de Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı çok çalışılmış ama Karadeniz´deki faylanmalar konusunda bir çalışma yapılmamış durumda. Bizler planlama yaparak bu olasılıkları gözden geçirmeliyiz. Deniz içerisindeki deprem küçük denizlerde tsunami yaratmayabilir. Ancak deniz içerisinde depreme dayalı heyelan olursa, o zaman 15-20 metre büyüklüğünde tsunami meydana gelebilir. Bizim bu tehditlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Bizim araştırmacılar olarak görevimiz vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyarmaktır" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!