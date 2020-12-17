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Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyasına katkıları sebebiyle iki önemli ödüle layık görüldü. Almanya merkezli Insitut Für Die Welt Der Türken (Türklerin Dünyası Enstitüsü) tarafından her yıl düzenlenen Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin bu yıl ki sahipleri açıklandı. Ödül alanların isimleri 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreninde kamuoyu ile paylaşıldı. Bu isimler arasında yazarımız Kürşad Zorlu’da bulunuyor.

Zorlu’ya bir diğer ödül ise Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı ‘nın (TÜRKSAV) 1996 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği “Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri” kapsamında verildi. Bugüne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ünlü Kırgız Türk yazar Cengiz Aytmatov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı, Kazak şair yazar Olcas Süleyman, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev gibi önemli isimlere bu ödül verilmişti.

Ödül töreninin Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yazarımız Kürşad Zorlu’nun daha önce de bu alanda çeşitli ödülleri bulunuyor.

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