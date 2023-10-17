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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Korkut: Yoğurt doğal bir antidepresan

        Prof. Dr. Korkut: Yoğurt doğal bir antidepresan

        Kemik, kas ve diş sağlığı için oldukça faydası bulunan yoğurdun bilinmeyen yararlarına ilişkin Prof. Dr. Esin Korkut, "Hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olan yoğurt aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Yoğurdun fermantasyonu sürecinde laktoz tüketildiğinden yoğurt sütten daha az laktoz içerir. Yoğurt dinlendirir, sakinleştirir, içerdiği B vitaminleriyle doğal antidepresandır. Cildin daha pürüzsüz, canlı, sağlıklı görünmesini sağlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:36
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        Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, Türk yemek kültüründe sofraların vazgeçilmez besin kaynağı olan yoğurdun faydalarına dikkati çekti. Prof. Dr. Korkut, "Yoğurt, sütün bakteriyel yoğurt kültürü ile fermente edilmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Yoğurt miktarları türüne göre değişmekle birlikte kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir. Bunun yanı sıra yoğurtlar, bağırsak mikrobiyotasını arttırabilen protein, kalsiyum, vitaminler ve canlı kültür veya probiyotikler açısından da yüksek olabilir. Yoğurt, en çok kalsiyum içeriğinden zengin olması ile bilinen bir besindir. Bu içeriği sayesinde kemikler ve dişler için koruma sağlayabilmekte, osteoporoza karşı korumaktadır. Diğer yandan kalsiyum kas sağlığı ve kasların hareketinde önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yoğurt sağlıklı bir yiyecek olarak tercih edilebilir" diye konuştu.

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        HİPERTANSİYON VE KOLESTEROLE KARŞI KORUYUCU

        Yoğurdun, kalsiyum ve diğer faydalı bileşenleri sayesinde kan kolesterol seviyesinde düşüşe yardımcı olduğuna değinen Prof. Dr. Korkut, şöyle devam etti: "Bu sayede toplum genelinde yaygın olan yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olabilir. Probiyotik özelliğinden dolayı hassas bağırsak hastalığını hafifletmeye ve sindirime yardımcı olmayı hatta bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. Yoğurt, protein içeriği yüksek gıdalardan biridir. Bu açıdan vücudun kasları için destekleyici özelliği vardır. Protein içeriği yüksek olduğu için uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu açıdan özellikle sağlıklı kilo yönetiminde sıklıkla tercih edilir."

        SÜTTEN DAHA AZ LAKTOZ İÇERİYOR

        Prof. Dr. Korkut, yoğurdun aynı zamanda ruh ve cilt sağlığına etkisine de dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Yoğurdun fermantasyonu sürecinde laktoz tüketildiğinden yoğurt sütten daha az laktoz içerir. Bu nedenle laktoz intoleransı olan bir kişi muhtemelen yoğurdu sütten daha tolere edilebilir bulacaktır. Doğal yoğurt protein ile dolu, düşük kalorili ve yüksek besleyici gıdadır. Bu nedenle ilave şeker veya gereksiz katkı maddeleri içermeyenler tercih edilmelidir. Yoğurt dinlendirir, sakinleştirir, içerdiği B vitaminleriyle doğal antidepresandır. Cildin daha pürüzsüz, canlı, sağlıklı görünmesini sağlar.

        Yoğurt tüketim miktarı; bebeklik, çocukluk, yaşlılık dönemi gibi yaşa veya gebelik ya da emzirme dönemi gibi özel dönemlere göre değişir. Bir yaşından itibaren çocukluk, ergenlik, yaşlılık dönemi, gebe ve emzirme dönemlerinde günlük yoğurt tüketimi ortalama 3-4 porsiyon olmalıdır. Yetişkin döneminde ise bu miktar 2-3 porsiyon olarak önerilebilir."

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