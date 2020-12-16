Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alınarak tedaviye başladı. Daha sonra durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum cihazına bağlanan Çağlı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

PROF DR KERİM ÇAĞLI KİMDİR?

Kerim Çağlı, 1970'de Almanya'da dünyaya geldi. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kerim Çağlı, evli ve iki çocuk sahibiydi.

KERİM ÇAĞLI'NIN EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

2012-2016 Aralık, Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum.

2012-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği, Klinik Direktörlüğü ve Eğitim Sorumlusu, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

2008-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik Ünvanı alınması.

2000, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Uzmanı, Haydarpaşa,İstanbul

1999-2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

1994-1999, Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

1988-1994, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya.