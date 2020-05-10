Prof. Dr. İlhan Çetin'den "Kurallara uyarsak haziranda rahat nefes alırız" açıklaması

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması durumunda haziran başında toplumda rahatlama yaşanabileceğini söyledi.
Halk sağlığı uzmanı da olan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede son dönemlerde çok güzel ve sevindirici sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Özellikle büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının işe yaradığını vurgulayan Çetin, ramazanda halkın kurallara ve alınan tedbirlere daha fazla riayet etmeye başladığını dile getirdi.
Çetin, Kovid-19 tedbirlerinin devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Aynı hızla tedbirlere riayet edecek olursak 19 Mayıs'ta çok daha az bir vaka sayısıyla karşılaşacağız, diye düşünüyorum. Rakamlar çok sevindirici, kurallara uyulduğunun göstergesi." dedi.
Yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı vaka sayılarında ciddi azalma olduğuna işaret eden Çetin, "Normalleşme süreciyle alakalı üç şeyin altını her zaman çizeceğiz. Birincisi sosyal mesafenin muhafaza edilmesi. İkincisi hijyen, özellikle el hijyenine çok dikkat etmek durumundayız. Üçüncü ise halkın yoğun olduğu alanlarda maske takmak. Bunlar yeni normalimizin en önemli konuları." diye konuştu.
- "Haziran ayında rahat bir nefes alacağımızı düşünüyoruz"
Çetin, Ramazan Bayramı'nda da kurallara uyulması durumunda haziran başında rahatlama dönemi olacağına işaret etti.
Türkiye'de 11 Nisan'da vaka sayısında 5 binli rakamların görüldüğünü ve alınan tedbirlerin ardından inişli, çıkışlı bir grafik yakalandığını anlatan Çetin, şunları kaydetti:
"Bu zikzakların alt kısmı, bizim tedbirleri uyguladığımız zamanlara, cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Çıkışları görüyoruz, bu çıkışları pazartesi ve salı günleri tedbirleri gevşettiğimizde görüyoruz. Eğer kurallara uyarsak, haziran ayında rahat bir nefes alacağımızı düşünüyoruz. Mayısı çok daha kurallara riayet edecek şekilde milat olarak geçirirsek haziranda çok daha rahatlayacağız."
- "Her an bu virüsle mücadele etmek zorundayız"
Çetin, koronavirüse karşı tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir kişiden, tüm dünyayı kavuran ateş tekrar aynı noktaya gelebilir. Her an bu virüsle mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Filyasyon ekibinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, ölüm sayılarının az olmasında bu ekibin çok önemli ve değerli katkıları olduğunu sözlerine ekledi.
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