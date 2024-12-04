Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Almanya söyleşileri ertelendi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Almanya söyleşileri ertelendi
Giriş: 04.12.2024 - 20:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:06
Dün katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisine devam ediliyor. Ortaylı'nın Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf şehirlerindeki; 'Dün, Bugün, Yarın' başlıklı söyleşileri ileri bir tarihe ertelendi.
Söyleşileri organize eden GEN - Z, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dilekleriyle söyleşilerin ertelendiğini duyurdu.
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