Korona virüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin ardından, Prof. Dr. İbrahim Benter'de Covid 19'a umut oldu. Türk bilim insanı Benter, korona virüs ilacını bulduğunu açıklamasının ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. ABD’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü. İşte İbrahim Benter'in biyografisi...
PROF. DR. İBRAHİM BENTER KİMDİR?
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu: 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.
Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon; Kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve birçok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.
Benter salgının ortaya çıkmasının ardından Şubat ayında COVID-19 virüsünün Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteini durduracak ilaç geliştirilebileceğini açıklamıştı.
Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!