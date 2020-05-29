Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü, hocaların hocası olarak da anılan Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanenin başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

1008 YATAK KAPASİTELİ HASTANENİN HER ODASI İSTENİLDİĞİNDE YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek. Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek.

SAĞLIK TURİZMİNE DE KATKIDA BULUNACAK

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.