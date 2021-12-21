Prof. Dr. Enginyurt'tan dikkat çeken uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en az iki doz aşı yaptıran nüfusa oranla illeri paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre Ordu, yüzde 85,7’lik oran ile Türkiye’de nüfusa oranla en fazla aşı yapılan il olurken, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, aynı zamanda Ordu’da yükselişte olan vakaların sebebinin, insanların aşılı olmalarına güvenip, kapalı ortamlarda fazla bulunmalarının ve kurallara uymamalarından kaynaklandığını söyledi.
“Ordu’daki vaka artışlarının sebebi insanların aşıya güvenip, kapalı ortamda çok bulunmaları”
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasının, koronavirüsün çoğalma hızını arttırdığını söyledi.
Soğuk havalarda kapalı ortamlarda geçirilen zamanın yayılımı çoğalttığını kaydeden Enginyurt, “Kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Özellikle Ordu’daki vaka artışının sebebi, vatandaşlarımızın aşılı olduklarını düşünerek kapalı ortamları sık kullanması. Sosyal mesafenin yanında sosyal zamana da dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda geçirdiğimiz zamanı kısıtlı tutmamız gerekiyor. Kış aylarında her türlü kapalı ortam bizim için tehlike arz ediyor. Çünkü kapalı ortamda zaman geçiren insan sayısı artık arttı. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için kısa bir süre kapalı ortamlarda bulunmamız gerekiyor” dedi.
“AŞILI OLMAMIZ, VİRÜSÜ TAŞIMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"
Korona virüs ile mücadelede aşının son derece önemli olduğunu ancak aşılı olan insanların da virüsü taşıyabileceğini ifade eden Enginyurt, “Aşılı olmamız, virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Artık vatandaşlarımızın 6 ayda bir aşı yaptırmaları gerektiğini ve gündemdeki aşıyı yaptırmayı gerektiğini muhakkak bilmeleri gerekiyor. Avrupa’da tamamıyla kapanmaya giden ülkeler oldu ve Hollanda tamamen kapandı. Pandemiden kurtulabilmemiz için tüm dünyanın aşılı olması gerekiyor. Aşı olmayan toplumlardan mutasyonun çıkacağını söylemiştim ve bu varyantlar Güney Afrika’dan çıktı. Aşılanma tamamen tüm dünyada bitmediği sürece biz pandemiden kurtulamayız. Bununla yaşamaya devam edeceğiz. Artık maalesef pandeminin ne zaman biteceğinin süresini söyleyemiyorum. Aşılanmaya 6 ayda bir devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
"ORDU'DA AŞILI VATANDAŞLARDA FAZLADAN BİR ÖZGÜVEN VAR"
“Karadeniz Bölgesi’nde bizim halkımız sosyalleşmeyi çok seviyor. Ordulularda ve özellikle aşılı olan vatandaşlarda fazladan bir özgüven var” diyen Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, şu ifadelere yer verdi: “Benim izlediğim vakalarda maalesef kaybettiğimiz vatandaşlar aşısız olanlar ve hastanede yoğun bakıma da yatanlar maalesef aşısız kişiler. Aşılı olmak bizi hastalıktan korumayacak, hastaneye yatıştan koruyacak. Vatandaşlarımız şunu anlamalı, eğer bu virüs herkesi hasta etseydi dünyada insan ırkı kalmazdı. ‘Benim yakınım hastalandı ama çok rahat geçirdi’ demek virüsün tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu hastalık 10 kişiden birinde ağır geçiyor. Artık kaçışımız yok kurallara ve kapalı ortamlarda çok az bulunmamız gerekiyor. Grip olduğunu hisseden eden herkes muhakkak test yaptırsın çünkü bizim ayrıştırabilmemiz tamamen teste bağlı. Grip semptomu ile korona virüs semptomu birbirine çok uyuyor. O yüzden sağlık çalışanlarının bile bunu ayırt etmesi mümkün değil, tek çaremiz test yaptırarak korona virüs olup olmadığımız anlamak.”
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