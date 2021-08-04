Özellikle nüfusun yaşlı olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş dünya ülkelerinde kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üzeri kişilerin aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğini belirten Ekuklu, "Binlerce ölüm gerçekleşti geçmişte de. Hatta buna 'hasat fenomeni' diyorlar. Öyle bir fenomen haline geldi. Bunun temel nedeni küresel ısınma. Önlenebilir, önlenemez o ayrı bir tartışma konusu. Ama hepimiz fark ediyoruz, mevsimlerde ciddi değişiklikler oldu" dedi.
Ekuklu, mevsimlerdeki değişmelerle birlikte Türkiye'de de hortumların gözlendiğini, Karadeniz'de seller görülürken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun aşırı sıcaklarla mücadele ettiğini dile getirdi. Risk grubunda yer alan kişilerin sıcak havalardan korunması gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti: "Bu risk gruplarının başında da yaşlılarımız, 65 yaş üstü ve özellikle de bunların içinde kronik hastalığı olanlar geliyor. Çalışmalar gösteriyor ki ülkemizde, genel olarak dünyada da öyle, yaşlıların ortalama 2-3 kronik hastalığı oluyor. Bununla ilgili önlemler almalıyız. Saat 11.00 ile öğleden sonra 14.00 arası özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu ve güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalıyız."
"DAHA İNCE, AÇIK RENK KIYAFET GİYİLEBİLİR"
Ekuklu, kronik rahatsızlığı olan yaşlıların dışarı çıkarken ince ve pamuklu kıyafetler giymeleri ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini ifade etti.Sıvı tüketiminin de önemine vurgu yapan Ekuklu, şunları kaydetti: "İllaki bu saatlerde çıkılacaksa, kimi kurumlarda bankalarda insanlar içeriye toplu olarak alınmıyor, dışarıda bekliyorlar. O sıcağın altında bir 65 yaş üstü vatandaşımız hipertansiyonu varsa kalp hastalığı varsa KOAH'ı varsa ya da bir böbrek hastalığı varsa aşırı terleme ve aşırı sıcağa maruz kalacağı için büyük bir risk almış oluyor. Yaşlıların, hamilelerin ve bebeklerin bu aşırı sıcaklardan korunmaları gerekiyor. Korunurken de bireysel önlemler alınabilir. Şapka takılabilir, daha ince açık renk kıyafet giyilebilir. Daha hafif yemekler tüketmek gerekiyor. Aşırı yağlı gıdalarla beslenmemeliyiz. Biraz daha sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Sıvı tüketiminin de ihmal edilmemesi lazım."
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