Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren sorumlular hakkında alınmaya başlanan gözaltı ve tutuklama kararları sürüyor. Bu kez yıkımın boyutları ve can kaybı ile yaralı sayısı göz önüne alındığında hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde nasıl sürdürüleceği tartışılıyor. Bu konuda destek olmak adına #depremicinhukukigirisim platformunun oluşturulmasını sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger girişimin amacını ve hukuki anlamda yapılması gerekenleri haberturk.com'a anlattı.

"85 MİLYON BU İŞİN PEŞİNDE"

Girişimin ilk andan itibaren kamuoyu oluşturmak adına kurulduğunu ifade eden Dülger "Burada dilekçe örneklerini paylaştık. Büyük bir yıkım ve büyük bir felaket söz konusu. Biz herkesin suç duyurusunda bulunmasını istiyoruz. Artık sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Ne kadar çok sayıda suç duyurusunda bulunulursa o kadar büyük bir kamuoyu baskısı olur. Bu şunu gösterecek; 85 milyon bu işin peşinde, bu işin sorumlularından hesap sormak istiyor" dedi.