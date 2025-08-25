Prof. Dr. Ceyhan Kandemir: Gururluyum

Düzce Belediyesi, 'Asar Akşamları' etkinlikleriyle Asar Kemer Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, sinemaseverleri; ödüllü bir yapım olan 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' ile buluşturdu. Film gösteriminin ardından filmin yönetmeni Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ile söyleşi gerçekleşti.

ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI 35 ÖDÜL ALDI

Yönetmen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in ulusal ve uluslararası festivallerde 35 ödül kazanan filmi 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' açık havada Düzce halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gösterimin ardından, yönetmen Ceyhan Kandemir’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Kandemir söyleşinin sonunda seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

FİLMDE KÖKSÜZLÜK ÖZÜNE DÖNME VURGULARI YAPILDI

'Karla' karakterinin gerçekte kendi kızı olduğunu belirten Kandemir, kızını gözlemleyerek bir hikaye oluşturduğunu söyledi. Hikâyenin köksüzlük, kendi köküne dönmek gibi vurguları olduğunu ancak ana çıkış noktasının,14 yaşında LGS sınavına hazırlanan ve o dönemde bocalayan bir kız çocuğunun içsel sıkıntıları olduğunu belirtti. Filmde argo, şiddet unsurlarını kullanmadığını ve bununla gurur duyduğunun altını çizdi.

ÜÇLEMENİN SON HALKASI: KELEBEKLERİN UYUDUĞU YERDEYİM Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in 'Karla' ve 'Ruhun Lekesi' filmleriyle başlayan üçlemesinin son halkası olan “Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim”, başkarakter Karla’nın 24 saatlik hayat kesitine odaklanıyor. İzleyiciyi, karar verme süreçleri ve içsel yüzleşmelerle örülü bir anlatıya davet eden filmde; Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Kubilay Karslıoğlu, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek, Nusret Avcı ve Mete Yasin Demirok gibi isimler yer alıyor.