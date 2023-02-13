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Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'nin geçmişinde büyük depremler olduğunu ancak toplumsal hafızada yer edinmediğini söyledi.

Prof. Şengör şöyle konuştu:

Depremin önceden tahmin edilmesi mümkün değil. Hiçbir yerde mümkün değil. Ama 'şu fay üzerinde, şu zaman aralığında, şu büyüklüğünde bir deprem beklenebilir' denebilir. Kabacan nerede olacağını biliriz. Jeolojik haritaların büyük bir hassasiyetle yapılması lazım. Harita yapmak zor iştir. Şimdi herkes model yapıyor. Jeolog araziyi sevecektir. Doğadaki taşlar çok şey anlatır. O taşın deformasyona olan direnci ölçülür. Taşın konumu, bileşimi çok önemlidir. Kalker bölgelerde taş erir. Bu tip bilgiler verilir. Bütün bunlar jeoloji servisinde birikmesi gereken bilgilerdir. MTA bunu yapabilir. Depremin büyüklüğü belli. Ne kadar yer ne kadar sarsıldı belli. Bizim en büyük sıkıntımız, bir asker dostum söyledi, 'milli hafızamız yok' dedi. Gölcük, Adapazarı, Düzce'de felaket oldu, ne öğrendik, hiç.