Covid-19'da erken doğum riski arttı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, salgında delta varyantının önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi.
Son dönemde Covid-19'un daha genç yaşlara inmesiyle birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Bilge, koronavirüsü atlatanların da mutlaka 2 doz aşı olması gerektiğini söyledi.
Hamile veya emziren anneler ile 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covid-19'a karşı aşılanması gerektiğini vurgulayan Bilge "Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden oluyor. Dünyada son dönemde Covid-19'un daha genç yaşlara inmesi ile birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak da hamilelerde de Covid-19'a bağlı ölümler görülmektedir. Hamilelikte hem Covid-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covid-19'a karşı aşılanması önerilmektedir" dedi.
HAMİLELERE AŞI ÖNERİSİ
Hamilelere aşı olmasını tavsiye eden Bilge, "Aşılar, kısırlığa neden olmamaktadır. Covid-19'un üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı ise bilinmektedir. Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. Dünyada halen Covid-19 geçirenlerin tekrar aynı hastalığa yakalandıkları ve komplikasyon geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca Covid-19 geçirip aşılanmayanlar, tam aşılanlara göre 2 kat daha fazla yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır. Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığı atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam, 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemlidir. Çünkü bu yaş grubunun şiddetli Covid-19 hastası olmayacakları ön yargısı ne yazık ki artık doğru değildir" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!