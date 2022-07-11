'Sarılıp, öpüşmeden bayramlaşın' uyarısı!

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye’de 15 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını belirterek, tedbirlerinin 1 Mayıs’ta sona erdiğini, 2,5 ay içinde vakaların yeniden yükselmeye başladığını söyledi.
Vaka artışı yaşanacağı öngörüsünde bulunduklarını kaydeden Aydın, "Temmuz’un ilk haftasını icra ediyoruz ve daha 2,5 ay olmadan vakaların artmaya başladığı döneme geldik. Pandemiyle uğraşanlar, bu hastalığı bilenler böyle bir durumun yaşanacağını öngörmüş, mayıs ve haziranın tedbirlerle geçmesinin daha doğru olacağını söylemiştik. Temmuz ve ağustos aylarında turizm sezonunu ve çocukların tatil dönemini iyi geçirelim istiyorduk. Önlemler birden kalkınca bütün dünyada olduğu gibi bizde de vakalar artmaya başladı" diye konuştu.
'YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE POZİTİFLİK VAR'
Ülke genelinde olduğu gibi Trabzon ve Doğu Karadeniz’de de vakaların hızla yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, "Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Trabzon’da şu an 1 test merkezi var ama bütün hastanelerde semptomları olan ve şüphelenilen insanlara test yapılıyor. Trabzon’da testlerin yüzde 50’sinin üzerinde pozitiflik var. Vaka artışı yüzde 10 ve 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50’yi gördü. Bütün ülkede olduğu gibi aynı durum Doğu Karadeniz’de de var fakat hiçbir önlem yok. Hem toplu taşıma araçlarında hem uçakta hem kapalı alanlarda maske uygulaması yok" ifadelerini kullandı.
'SARILIP, ÖPÜŞMEDEN BAYRAMLAŞIN'
Bayramlaşmalarda insanların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti: "İnsanların sosyal mesafeyi uygulamadığı bir dönem yaşıyoruz. Bayram da bunlardan bir tanesi. Önceki bayramlar zamanında virüsün çok şiddetli hastalık oluşturduğunu bildiğimiz için bayramlarda bir araya gelinmemesi gerektiğini söylüyorduk. Şimdi de mümkün mertebe bir araya gelmemek gerekiyor. Gelirsek de sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşmanın, bayramımızı kutlamalıyız. Hem turizm, hem bayram, hem tatil hareketliliği var. Herkes ortalıkta geziyor ve virüs oldukça yoğun şekilde toplum içinde dolaşmakta. Ölüm sayısı düşük görünse de bu sayıya kimse girmek istemiyor. Ben istemiyorum, kimse de istemez ama ortalama 25 kişi mutlaka ölecek. Ölmemek için bu virüsten uzak duracak, korunacaksınız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!