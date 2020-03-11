Prof. Dr. Aşkın: "Koronanın korkusu kendisinden daha çok bulaşıcı"

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkilerini Anadolu Ajansı'na değerlendiren Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Biliyoruz ki bu virüs öteden beri yaşadığımız gribin etkeni olan influenza virüsünden daha kötü özellikler taşımıyor, daha öldürücü değil, daha hızlı yayılmıyor. 'Koronavirüs nedeniyle Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti' haberinde olduğu gibi ölenlerin tek tek manşet yapılması dehşetin boyutunu artırıyor. Ancak günlük hayatımız, yaşam biçimimiz, baştan sona etkilendi, ülke ekonomileri altüst oldu. İnsanlar normal harcamalarını, plan ve programlarını bile ölüm endişesi nedeniyle erteliyor veya iptal ediyor." diye konuştu.
Virüsten korunmada Sağlık Bakanlığının tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Aşkın, şunları ifade etti:
"Hijyen konusunda dikkatli olmalı, şüpheli durumlarda aile hekimimize danışmalıyız ancak daha aşırıya kaçtığımız takdirde dehşet döngüsüne girer, ruh sağlığımızı riske atarız. Elbetteki bir grip salgınını yok saymak, hafife almak doğru değil. Bu tür haberlerin aşırı dinlenmesi de doğru değil. Bu yöndeki kaygının günlük yaşamı ciddi ölçüde bozduğunu fark edersek psikolojik destek almamızda yarar vardır. Psikolojik destek 'hiçbir şeyi umursamamak' değildir, ölçüsüz, abartılı, kaygıları gidermeyi amaçlar."
Aşkın, koronavirüsün korkusunun, psikolojisi zayıf insanları daha çok etkilediğini dile getirerek, "Korona en çok kaygılı, evhamlı, kuruntulu insanları etkiliyor ve o insanlar da virüsü değil ama paniği yayıcı oluyor. Sonuçta insanlar eve kapanıyor, günlük yaşamları hatta uykuları, iştahları, yeme düzenleri, neşeleri alt üst oluyor. Normalde soğukkanlı insanlar bile gereğinden fazla tedirgin oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir korku sarmalı başlıyor. Bu korku sarmalına kapılmamak gerekir. Tedbirli, temizliğe özen göstererek yaşamak hem virüsten hem de korkusundan koruyacaktır." şeklinde konuştu.
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