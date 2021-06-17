"Kış ayına hazırlanmak için aşı şart!"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede aşılama hızının önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bunu başardığını düşündüğünü bildirdi. Akhan, aşılamadaki seviyenin istedikleri hızda olduğunu söyledi.
Aşılamada ulaşılan bu hızın iyi bir rakam olduğunu ifade eden Akhan, toplumsal bağışıklık için hızlı aşılamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Akhan, bu yazın aşı yaptırılarak geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Aşılamada hız önemli, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aşılama herkese açılmış gibi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çalışanların da aşı yaptırmaya başlamasıyla yaş sınırı da kalkmış gibi oldu. Aşılama hızı son derece iyi, bunu devam ettirmemiz lazım. Kapanmalarla elde ettiğimiz başarıyı devam ettirmek ve kış ayına hazırlanmak için mutlaka aşıyı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
Toplumsal bağışıklık için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğine işaret eden Akhan, "Yüzde 60'lara ulaşmak için şu anda en kritik dönemdeyiz. Sağlık sistemimizle övünebilecek durumdayız. Gerçekten sağlık sistemimiz çok atik, tetik, işinin başında. Aşılamada da deneyimlerimiz var. Yapabileceğimizi biliyoruz. Aşı tedariğinde sıkıntılar olduğu için yavaşlama olmuştu. Bu, dünyanın da yaşadığı problemdi. Şimdi aşı tedarik problemi ortadan kalkınca hızla aşı yapılıyor. Yaza geldik, kazandığımız artılar var ve bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Daha fazla aşı da yapabiliriz. Bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Akhan, aşılama hızının devam etmesi gerektiğini belirterek, bu anlamda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Aşı konusunda kararsızlığının hiç olmaması gereken bir dönemde bulunulduğuna dikkati çeken Akhan, şöyle devam etti: "Yakınlarımız hastalandı, bazıları hastalığı ağır geçirdi. Herkesin burada bir tecrübesi oldu. Aşının olması önemli bir durum. Bu anlamda hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmak başka, aşılanıp hiç anlamadan bağışıklık kazanmak başka. Artık aşı kararsızlığı kırılmıştır diye düşünüyorum. Artık aşı da kararsızlık olacak bir durum yok. Faz çalışmaları ülkemizde yapıldı. Son derece titizlikle çalışmalar devam ediyor. Bu aşamada aşı kararsızlığı olmasını beklemiyorum. SGK'ya kayıtlı çalışanların da aşılanması, bu işe gençlerin de katılması anlamına geliyor. Onlar da heyecanla bekliyorlardı. Bu iyi bir fikir oldu. Çalışanlar eve virüsü getirebiliyordu, evdeki bulaşları da hep konuştuk. Yaz sonuna doğru çocukları aşılayacak duruma gelmemiz lazım ki okulları daha rahat açabilelim. O da gündeme gelecek."
Akhan, aşılama hızının sürdürülmesi durumunda yaz sonuna kadar en azından ilk dozların yapılmış olacağını düşündüğünü dile getirerek, "İlk doz aşıları olmak bile kısır döngüyü kıracaktır. Ağustos ve eylülde nerede olduğumuzu göreceğiz. Kışın varyantlar mı gelecek? Dünyada ne durumda olacak? Bunları değerlendirmek gerekecek. Ona göre yol alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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