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Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek Fikri Ne' programının konuğu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Türkiye'de koronavirüsle verilen mücadelede sağlık personelinin çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

"RAHMETLİ OLANLARA ŞEHİTLİK MERTEBESİ VERİLMELİ"

Prof.. Özdoğan şöyle konuştu:

Gerçekten bir şeyi itiraf etmek isterim. Türk Bilim Kurulu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Ve hepsini ayakta alkışlıyorum. Allah razı olsun hepsinden. Bu da yetmez, Türkiye'deki bütün sağlık çalışanlarına, doktoruna, hemşiresine, personeline gerçekten üstün hizmet ödülü verilmeli. Rahmetli olanlara bence şehitlik mertebesi verilmeli. Bunları artık bu toplumun kabul etmesi lazım. Bir Türk olarak da şunu söylüyorum, iyi ki ben böyle bir pandemiye Türkiye'de yakalandım. Çok net ve açık konuşuyorum. Hakikaten hepsi, genel manada Türk hekimleri hepsi üst düzey insanlar, çok mütevaziler. Gece gündüz bizim için çalışanlara şükranlarımı sunuyorum.