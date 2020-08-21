Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dursun için Yukarı Hereke'de bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Müdür Yardımcısı Zuhal İdin Uykal ile personelin hazır bulunduğu anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Taşdelen, "Kocaelimizin müstesna şahsiyetlerinden değerli kültür insanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamızı ölümünün birinci yılında rahmet ve minnetle andık. Onu kaybetmek hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük kayıptır." ifadelerini kullandı.