Prof. Aydın Ayaydın: 72 projeme karşı, 3 söylemle meydanlara çıkıp oy istiyorlar

REKLAM advertisement1

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın proje tanıtım toplantısı Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Sahaya indiği 2 aylık süreçte her ilçeyi karış karış gezerek sorunları dinlediğini ve projelerini anlattığını belirten Aydın Ayaydın, rakiplerinin de bu projelere karşı 3 söylemle seçime hazırlandığını söyledi.

Ayaydın ‘Bir tutturmuşlar Aydın bey ithalmiş. O yüzden oyların kendilerine verilmesi gerekirmiş. Ayrıca Aydın Ayaydın gelirse konserler, sanat etkinlikleri iptal olur, içkili mekanlar kapanır hatta kadınlar denize bile giremezmiş. Ha bir de en çok Atatürkçü onlarmış. Cumhuriyetin bekçisi onlarmış. Sırf bu yüzden bile vatandaşın oyunu onlara vermesi gerekirmiş. Maalesef 25 yıldır Muğla’ya tek çivi çakmayanlar meydanlarda, mahalle toplantılarında sadece bu söylemlerle oy istiyorlar, tek bir proje sunamıyorlar. Emin olun ben CHP’nin başkan adayından daha Muğlalıyım. Kendisi sadece burada doğmuş. Ancak sonra görevi gereği hep başka şehirlerde olmuş. Toplasanız benim kadar Muğla’da yaşamamıştır. Benim kadar ilçelerine, mahallelerine hakim değildir. İkinci söylemlerine cevabı zaten önceki gün Seda Sayan konseri ile verdik sanırım. Biz yasaklar ne kelime, tam tersine Muğla’yı sanatın kültürün başkenti yapacağız. Turizm kentinde tabii ki herkes istediği şekilde yaşayacak, isteyen içkisini de içecek.’ dedi.

REKLAM

ALTYAPI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK Projelerini bir sunum eşliğinde açıklayan Ayaydın, ilk önceliği altyapıya vereceğini, bir daha ne Bodrum’un ne Marmaris’in ne de Fethiye’nin hiçbir ilçenin yağmura teslim olmayacağını söyledi. Altyapı ile birlikte pis suların denize akmasını önleyecek dere ıslah çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Ayaydın, başta Fethiye ve Marmaris olmak üzere körfezlerin temizliğinin yapılacağını belirtti. Temizlik için seçimleri dahi beklemeden Cumhurbaşkanı’ndan ricacı olduğunu ifade eden Ayaydın, iki geminin körfez temizliği için geldiğini ve çalışmalara başladığını hatırlattı.

UEFA KRİTERLERİNDE 3 STAD Gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Ayaydın, içinde 3 stadyum da bulunan spor projelerini sıraladı. Muğla Menteşe, Bodrum ve Fethiye’ye UEFA kriterlerinde modern statlar yapılacağını söyleyen Ayaydın bunun yanısıra Marmaris, Bodrum ve Menteşe’ye kapalı spor salonları, Fethiye’ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağını vurguladı. Ayaydın halı sahası olmayan hiçbir mahalle kalmayacağının da altını çizdi. REKLAM Bütüncül imar planlarının tüm ilçeler için öncelikle çıkarılacağını kaydeden Ayaydın’ın trafik ve ulaşım sorununa yönelik çözüm projeleri de dikkat çekti. Artık sadece yazın değil kışın da tıkanan Kötekli kavşağının yonca kavşağa dönüştürüleceğini belirten Ayaydın, Bodrum’un trafik sorununu çözecek çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için de Karayolları nezdinde takipte olacaklarını belirtti.

"2075’E KADAR SUSUZLUK YOK" Menteşe merkezde Hastane, Üniversite ve şehir merkezini kapsayacak hafif raylı sistemin devreye alınacağını ardından hattın Milas’a kadar uzatılacağını ifade eden Ayaydın, deniz yolu ulaşımından da daha çok yararlanacak alternatiflerin planlanacağını söyledi. Ayaydın başta Bodrum olmak üzere susuzluk çeken tüm ilçelerde alternatif çözüm önerilerini hazırladıklarını artık Muğla’da 2075 yılına kadar ne içme ne de sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. Yetki alanı dahilinde olmasa da hemşehrilerinden AYDEM ile ilgili çok fazla şikayet aldığına dikkat çeken Ayaydın, bu konuda Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacağını, AYDEM’in taahhütlerini yerine getirmesini isteyeceklerini söyledi. Ayaydın, 5 yılın sonunda Muğla’da doğalgazın gelmediği tek bir nokta kalmaması için de yine takipçi olacaklarını söyledi. REKLAM

EMEKLİYE, EVLENECEKLERE MÜJDE MUSKİ’ye ayrı bir paragraf açan Ayaydın, MUSKİ genel müdürünü görevden alacağını, çünkü liyakatının bu göreve uygun olmadığını zaten beceriksizliğini de tüm Muğla’nın kabul ettiğini vurguladı. Ayaydın su faturalarının yüksek geldiğini belirterek ilk aydan itibaren faturalarda indirim sözü verdi. Muğla’nın tarım ürünlerini, zeytinyağını, balını marka yapmak için pazarlamacı gibi çalışacağını söyleyen Ayaydın, soğuk hava depoları kurarak tarlada kalan tüm ürünü alacaklarını, başta limon, portakal, nar ve mandalina olmak üzere tarım ürünlerinin hakettiği değeri bulması için her türlü önlemi alacaklarını söyledi. Ayaydın emeklilere de bir müjde vererek her emekli hanesine en az 15 bin lira girmesini sağlayacak destek vereceklerini, ayrıca yeni evlenecek çiftlere de 12 ay boyunca 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını müjdeledi. REKLAM "ACABA KİM DAHA ATATÜRKÇÜ?" Ayaydın sözlerini yine rakiplerinin 3 söyleminden sonuncusuna atıfta bulunarak bitirdi: ‘Söylemlerinden sonuncusu da biz Atatürkçüyüz, biz cumhuriyet değerlerine saygılıyız şeklinde. Emin olun ben onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm, Cumhuriyet değerlerine de onlardan daha fazla saygılıyım. Çünkü ben tembellik yapmıyor proje üretiyorum. Onlara Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü hatırlatmak isterim. Oturdukları yerden kalkmayan, Muğla’ya tek çivi çakmayıp taş üstüne taş koymayanların kuru kuruya ben Atatürkçüyüm demelerine hemşehrilerimin karnı tok artık. Muğlalı hizmet istiyor. Bir 5 yıl sonra aynı hatayı yaptıkları takdirde Muğla’nın denizinin de, ormanının da biteceğini, buraların yaşanmaz hale geleceğini biliyorlar. Bu seçimin köprüden önceki son çıkış olduğunun herkes farkında. Sorunları çözerse sadece Aydın Ayaydın çözer diyenler çoğunlukta. Ben de onlara diyorum ki gelin bu seçime ideolojik bakmayın. Hizmet için kim ne proje yapıyorsa ona bakın, oyunuzu ona göre verin. Gerekirse bana 5 yıllığına ödünç oy verin. Ben de sizi hizmetle tanıştırayım. Yerel belediyeciliğin ne olduğunu unutan Muğla’ya belediyeciliği getireyim’