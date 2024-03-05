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        Haberler Gündem Politika Prof. Ayaydın: Ücretsiz yolcuya yönelik destek verip toplu taşımadaki krizi çözeceğiz

        Prof. Ayaydın: Ücretsiz yolcuya yönelik destek verip toplu taşımadaki krizi çözeceğiz

        Fethiye Şoförler Odası'nda ulaşım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, denetimli halk otobüslerine yatan gelir desteğini artıracaklarını, hiçbir kooperatifin ve araç sahibinin zarar etmesine izin vermeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:25
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        Ayaydın şoförlerin sorunlarını dinledi
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, Fethiye’de ulaşım sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

        "ÜZERİMİZE DÜŞEN NEYSE YAPACAĞIZ"

        Sektörün özellikle ücretsiz taşınan yolcularla ilgili sıkıntısı olduğunu belirten Ayaydın ‘Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Ayrıca Ankara nezdinde de girişimde bulunarak 3 bin 375 liralık desteğin artırılmasına gayret edeceğim. Bu konuda sonuç alacağımı umuyorum’ diye konuştu.

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        "MUTLAKA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

        Muğla’da mesafelerin çok uzak olduğunu, şehir içinde de ilçeler arasında da aynı destek tarifesinin geçerli olduğuna vurgu yapan Ayaydın ‘Bu haksız durumu düzelteceğiz. Biz de taşın altına elimizi koyacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ücretsiz taşınması gereken yolcular noktasında bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak toplu taşıma sektöründeki arkadaşlarımızı da mağdur edemeyiz. Hele hele zarar etmelerine gönlümüz razı gelmez. Mutlaka çözüm bulacağız. Belediye imkanları ile de ücretsiz yolculardan kaynaklı zararın bir bölümünü bir karşılayacağız’ diye konuştu.

        "ÇÖZÜM ODAKLI BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

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        Ayaydın şöyle devam etti:

        ‘Özellikle yaz aylarında özel araç sayısının artması ile kilitlenen turistik merkezlerde trafiği rahatlatacak düzenlemeler yapacağız. Taksilerin, toplu taşıma araçlarının bekleme yerlerini ve duraklarını yeniden gözden geçireceğiz. Onlara çok şık duraklar yapacağız. Özellikle Fethiye’de trafik ışıklarından kaynaklı bir sıkışıklık yaşanıyor. Daha akıcı trafik için projelerimiz olacak. Otoparkları artırarak, bazı yolları yayalaştırarak da çözümlerimiz olacak. Halkımızın esnafımızın rahat etmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Çünkü biz çözüm odaklı belediyecilik yapacağız. Kimsenin işini zorlaştırmak, vatandaşımıza da çile çektirmek gibi bir çalışma prensibimiz olamaz’

        Ayaydın, elektronik ücret toplama sistemine dahil olmayan müşterilerden nakit ücret aldığı için cezayla karşılaşan toplu taşıma araçlarına da değinerek ‘Bu konuda da ne yapabileceğimize bakacağız. Dünyadaki uygulamaları inceleyeceğiz. Teknolojinin son derece geliştiği günümüzde artık Avustralya’dan gelen turist de kent kartı olmasa da toplu taşıma kullanabilir. Cep telefonları araç olabilir. Hepsini masaya yatıracağız’ şeklinde konuştu.

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        #Aydın Ayaydın
        #Fethiye
        #haberler
        #Son dakika haberler
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