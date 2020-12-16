Prof. Ayaydın'dan para politikası yorumu

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun bu ayki faz kararı öncesinde Türkiye Bankalar Birliği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, pandemi sürecinde ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. ,
TCMB'ye yeni başkan Naci Ağbal'ın ateşten bir gömlek giydiğini belirten Ayaydın, bir dönem birlikte çalıştığı Ağbal'a başarılar dilerken 24 Aralık'ta gerçekleşecek PPK toplantısında faiz artışının ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Ayaydı, "Hayatın gerçeklerinin, ekonominin doğrularının önüne geçtiği bir pandemi döneminden geçtiğini belirterek Üretim, dolayısıyla ihracat düşüşü, cari açık, Bütçe açığındaki artış, enflasyondaki yükseliş, kurdaki oynaklık, istihdamdaki daralma, işsizlik bir zincirin halkaları gibi birbirini izliyor. Ancak bu göstergeleri düşünecek günlerde değiliz. Buna rağmen gerek bütçe dengesinde ve gerekse kamu borçluluğunda pek çok ülkeden iyi durumdayız. Evet bütçe açığı artıyor, ekonomide daralma var. Elbette olacak. Bu durum sadece ülkemize ait değil, tüm ülkeler benzer durumda. Firmaların ve de vatandaşların ekonomik olarak hayatta kalması dışında pek bir şeyin anlamı yok şu an." dedi.
Merkez Bankası'ndan beklenen 250-300 bp faiz artışının gerçekleştiği takdirde, ticari ve bireysel kredi faizlerinin yüzde 22- 24 bandına geleceğini söyleyen Ayaydın, " Peki hangi sanayici, hangi tüccar veya hangi esnaf zaten daralan iş hacmiyle bu kredi faizlerini ödeyebilir." ifadelerini kullandı.
Ayaydın, "MB'nin her faiz artış döneminde, piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa o yönde bir artışı savunan biri olarak, Bu zor dönemeçte faiz kıskacında boğulmak üzere olan sanayici, tüccar ve esnaf ile borç batağındaki vatandaşların borç yükünün artmaması için gerekli görülüyor ise de faiz artışı ertelenmesinin doğru olacağı kanısındayım." değerlendirmesinde bulunarak şöyle konuştu:
Olağanüstü koşullarda olduğumuzu unutmamalıyız. Pandemi döneminde durma noktasına gelen ekonomiyi iflaslarla, kepenk kapamalarla daha da daraltmayalım, işsizler ordusuna yeni vagonlar eklemeyelim. Bu dönemde göstergelere fazla takılma lüksümüz yoktur.
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