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        Haberler Sağlık Probiyotikler neden düzenli tüketilmeli? Probiyotikleri düzenli tüketmeniz için 5 ana neden

        Probiyotikler neden düzenli tüketilmeli? Probiyotikleri düzenli tüketmeniz için 5 ana neden

        Probiyotikler sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için uzmanlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. En güçlü probiyotiklerden birisi ise yoğurttur. İşte düzenli olarak probiyotik tüketmenizi gerektirecek 5 ana neden.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:17
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        • 1

          1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DESTEKLER

          Probiyotikler bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren yararlı bakterileri içerir. Genellikle fermente gıdalar içerisinde bulunurlar ve mukozal sisteme iyi geldiği için hastalıklara yakalanma oranını düşürür. Kolon kanseri, irritanl bağırsak sendromu ile laktoz intoleransı gibi gastrointestinal problemlerin önlemlenmesine yardımcı olurlar.

          Probiyotik yoğurtlar ve fermente gıdalar, kalsiyum, protein ile B vitamini açısından yüksektir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu etki göstererek, enfalamasyona neden olan bakterileri de vücuttan uzak tutar.

        • 2

          KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

          Probiyotiklerin içerisinde bulunan yoğun miktardaki kalsiyum, magnezyum ve D vitamini kemik erimesine karşı etkilidir. Kemik sağlığını güçlendirirken, çocukların kemik gelişimine de yardımcı olur.

        • 3

          SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

          Probiyotik yoğurtlar bağırsakta yer alan bakteriler üzerinde oldukça etkilidir. Kötü bakterilerin yoğun olduğu dönemde (ishal gibi hastlıklarda) probiyotik yoğurt tüketmek iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar ve kötü bakteriler ile mücadeleyi kolaylaştırır.

        • 4

          DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

          Probiyotik yoğurtlar kan şekeri seviyesini dengeler ve diyabet ihtimalini düşürür. Düzenli probiyotik tüketen kişilerin, tüketmeyenlere oranla tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

        • 5

          KİLO VERMEYİ DESTEKLER VE KAS KÜTLESİNİ KORUR

          Probiyotikler vücutta yağ hücrelerinin oluşumunu engeller. İştahın kontrol edilmesine yardımcı olurken, yağ yakımını da hızlandırır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre probiyotik tüketmek kötü kolesterolü yüzde 2,4 oranında düşürüyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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