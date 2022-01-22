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Priyanka Chopra: Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olduk

Priyanka Chopra-Nick Jonas çifti: Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olduk

Bir süre önce ayrılacakları yönündeki söylentilerle gündemde olan Priyanka Chopra-Nick Jonas çifti, kızlarını kucaklarına aldı. Mutluluklarını dile getiren ikili, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini de açıklamayı ihmal etmedi

22.01.2022 - 16:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra ile şarkıcı Nick Jonas, 2018 yılında evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, müjdeli haberi duyurdu.

  • KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

    Kızlarının dünyaya geldiğini duyuran ikili, bebeklerinin nasıl dünyaya geldiğini de ilan etti. Konuyla alakalı Instagram hesaplarından paylaşımda bulunan Chopra ile Jonas, mutluluklarını dile getirdi.

  • "TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE BEBEK SAHİBİ OLDUK"

    Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıracakları yönündeki dedikodularda gündeme gelen çift, yayınladıkları gönderide, "Taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğumuzu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandığımız bu dönemde özel hayatımıza saygı istiyoruz. Çok teşekkürler." açıklamasını yaptı.

  • "TANRI'NIN LÜTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR"

    İkili, daha önce verdikleri röportajda, ailelerini genişletmeyi düşündüklerini belirtmişlerdi.

    Çocuk sahibi olmanın geleceğine dair en büyük arzularından biri olduğunu ifade eden Chopra, "Tanrı'nın lütfuyla, olduğu zaman olur." demişti.

  • "DÜNYANIN EN GÜZEL KADINIYLA EVLİYİM"

    Öte yandan Nick Jonas, geçtiğimiz yıl kasım ayında eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.

    Düğün karelerini paylaşan Jonas, gönderisine, "İki yıldır en harika, ilham verici ve güzel kadınla evliyim. Yıl dönümümüzü kutlu olsun. Seni seviyorum." notunu düşmüştü.

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