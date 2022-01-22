"TANRI'NIN LÜTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR"

İkili, daha önce verdikleri röportajda, ailelerini genişletmeyi düşündüklerini belirtmişlerdi.

Çocuk sahibi olmanın geleceğine dair en büyük arzularından biri olduğunu ifade eden Chopra, "Tanrı'nın lütfuyla, olduğu zaman olur." demişti.