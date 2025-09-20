Habertürk
        Priscilla Presley, en acı gününü anlattı

        Priscilla Presley, tek çocuğunu kaybetmenin acısını, iki yıl sonra kelimelere döktü; "Ruhu zaten artık orada değildi"

        Giriş: 20.09.2025 - 22:05 Güncelleme: 20.09.2025 - 22:41
        En acı gününü anlattı
        Rock müziğin efsane şarkıcısı Elvis Presley ile oyuncu Priscilla Presley kızı Lisa Marie Presley, 2023'te 54 yaşındayken hayata veda etti. Priscilla Presley, tek çocuğunu kaybetmenin acısını iki yıl sonra kelimelere döktü.

        Bugüne kadar bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen 80 yaşındaki Priscilla Presley, kitabının yayınlanmasının öncesinde bir röportaj verdi. "Lisa'nın gittiği gerçeğini kabullenmem uzun zaman aldı" diye konuşan Priscilla Presley, hem 'Softly, as I Leave You: Life After Elvis adlı kitabında hem de verdiği röportajda acı günü ayrıntılarıyla anlattı.

        Priscilla Presley, röportajda; Elvis'in 1977'de 42 yaşında hayata veda etmesinden sonraki en acı gününün kızı Lisa Marie'nin öldüğü gün olduğunu söyledi.

        Eski eşi Danny Keogh, evde kendinden geçmiş bir halde bulduğu Lisa Marie Presley'i hastaneye götürdü. Priscilla Presley de hemen hastaneye kızının yanına koştu. Ne var ki tablo hiç iyi değildi.

        Priscilla Presley, o günü şöyle anlattı; "Bütün gün hastanedeydik. Lisa, aslında nefes almıyordu bunu yapmasını sağlayan ventilasyon makinesiydi... Saatlerce orada bekledik, dua ettik, umut ettik. Sonra doktor geldi ve 'Üzgünüm, o gitti' dedi."

        "RUHU ZATEN ARTIK ORADA DEĞİLDİ"

        Priscilla Presley, sözlerine şöyle devam etti; "Hastane odasına girdiğimde onun çoktan gittiğini biliyordum. Makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Çok az beyin aktivitesi vardı. Ruhu zaten artık orada değildi."

        KIZININ BİTKİSEL HAYATTA KALMASINI İSTEMEDİ

        Priscilla Ptresley, kızının yaşasa bile bitkisel hayatta kalacağını öğrendiğinde onu hayatta tutan makineyle bağlantısının kesilmesini istedi. Priscilla Presley, o anları da şöyle anlattı: Dayanılmazdı... Hıçkırarak ağlamaya başladım. Düşmek üzere olduğumu hatırlamıyorum bile... Beni arkadaşım Ivy tuttu. Ondan sonra her şey karardı.. Hatırlayamıyorum... Hatırlamak istemiyorum...

        Lisa Marie Presley, ilk evliliğini Danny Keough ile yaptı. Ardından Michael Jackson, Nicolas Cage ve Michael Lockwood ile evlendi. Bu evliliklerden 4 tane çocuğu oldu... Bunlardan Benjamin Keough, 2020'de canına kıydı. Lisa Marie Presley, bu trajedinin ardından bir türlü toparlanamadı.

