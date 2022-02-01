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Tiyatro Eksi On Altı'nın ilk prodüksiyonu 'Prima Facie', Avusturalyalı oyun yazarı Suzie Miller tarafından kaleme alındı ve Nazlı Gözde Yolcu tarafından çevrildi.

Hakan Atalay rejisiyle sahnelenen, dijital enstelasyonlar ve müzik tasarımlarıyla donatılan bu yenilikçi tek kişilik oyunda Olcay Yusufoğlu rol alıyor. Oyunun yapımcılığını Çağrı Çetin üstlendi.

Suzie Miller'ın ödüllü oyunu Prima Facie, 'Tessa' isimli bir avukatın sıfırdan zirveye yükselişi ve sonrasında yaşananları gözler önüne seriyor.

'Tessa', kültürlü, genç ve işinde çok iyi bir avukattır. İşçi sınıfı bir aileden gelip, tırnaklarıyla kazıya kazıya 'oyunun' zirvesine çıkmıştır. Kovuşturur, çapraz sorgular ve kazanır... Ancak beklenmedik bir olayla, kendisini bir anda eşikte, hukukun 'erkek' gücü, ispat yükü ve ahlaki ayrımlarıyla boğuşurken bulur. Suzie Miller’ın ödüllü oyunu 'Prima Facie', seyircileri duygu, mantık ve deneyimlerimizin “oyunun” kurallarıyla çatışıp çelişmesinin merkezine, hukuk sistemine davet ediyor. Yüzyıllar önce inşa edilen 'erkek' yasaların artık değişmek zorunda olduğunu bize kendi hikayesi üzerinden anlatıyor.