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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prim İadeli Hayat Sigortası Garanti BBVA Mobil’de - İş-Yaşam Haberleri

        Prim İadeli Hayat Sigortası Garanti BBVA Mobil’de

        Garanti BBVA'da Prim İadeli Hayat Sigortası başvuru ve poliçe süreçleri artık baştan sona mobil uygulama üzerinden tamamlanabiliyor. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca,"Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü Garanti BBVA Mobil üzerinden sunarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvenceye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz, 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımımız doğrultusunda, uçtan uca dijitalleşme ile sunduğumuz hizmetlerde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:07
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        Prim İadeli Hayat Sigortası Garanti BBVA Mobil'de
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        Garanti BBVA Emeklilik, Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü artık Garanti BBVA Mobil üzerinden ulaşılabilir hale getirdi. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları bu yeni özellikle birlikte hayat sigortası süreçlerini uçtan uca dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

        Prim İadeli Hayat Sigortası ile seçilen pakete göre aylık minimum 50 USD’den başlayan ödemelerle birikim yapmak mümkün. Bu ürün poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatı ile Amerikan dolarına endeksli olarak iade etme özelliği taşıyor. Ortalama yüzde 27’ye varan vergi avantajı sunuyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca,

        “Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü Garanti BBVA Mobil üzerinden sunarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvenceye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz, ‘Radikal Müşteri Perspektifi’ yaklaşımımız doğrultusunda, uçtan uca dijitalleşme ile sunduğumuz hizmetlerde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak. Müşterilerimiz artık Prim İadeli Hayat Sigortası işlemlerini avantajlı koşullarla, dakikalar içerisinde dijital olarak tamamlayabilecekler. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları sigortacılık deneyimine entegre etmeye ve daha fazla insanı finansal güvenceyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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