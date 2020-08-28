Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Şirketten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planı kapsamında çalışanların üçte birine denk gelen 3 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
İngiltere’de toplam 450 noktada kafe ve büfelerle özellikle iş yerlerine yakın bölgelerde müşterilerine hizmet veren zincir, son aylarda karantina önlemleri kapsamında insanların ağırlıklı olarak evlerinden çalışması nedeniyle zor günler yaşıyor.
Şirketten haziran ayında yapılan açıklamada 30 şubenin kapatılacağı açıklanmıştı.
Pret A Manger Üst Yöneticisi Boss Pano Christo, “İşlerimizde yavaş ama emin bir iyileşme görmemize rağmen, salgının neredeyse 10 yıllık büyümemizi alıp götürdüğünü söyleyebilirim.” İfadelerini kullandı.
Şirket hali hazırda ülkede 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Daha önce İngiltere’de ağırlıklı olarak havaalanları ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi SSP Grubu da 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini bildirmişti.
ONS’nin öncü verilerinde dün İngiltere’de mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam 730 bin kişinin işinin kaybettiği bildirilmişti.
İngiltere’de bu işten çıkarmaların henüz resmi işsizlik verilerine yansımamış olması ise hükümetin ekim ayının sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediği ücretli izin programından kaynaklanıyor.
İngiliz hükümeti ülkede salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara maaş ödemelerinin yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar karşılanacağını bildirmişti.
Uzmanlar, İngiliz hükümetinin bu ücretli izin programının ekim ayında sonlandırmasıyla birlikte yüzde 3,9 seviyesinde olan işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak daha önce, “Yüz binlerce insan işini kaybetti. Daha da kaybedecek. Bu gerçekten çok üzücü” ifadesini kullanarak, İngiliz hükümetinin halkın yanında olmaya devam edeceğini söylemişti.
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