Son olarak Barış Murat Yağcı'nın kadrosuna girdiği Prestij Meselesi projesinin oyuncuları şu şekildedir;

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu üstlendiği Prestij Meselesi'nde Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi konusu işleniyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Prestij Meselesi adlı projeye girdiğini açıklayan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, ekranlara dönüş haberini verince sevenlerini heyecanlandırdı. Bu kapsamda Prestij Meselesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.