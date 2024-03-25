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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ve Prens William'dan ortak açıklama - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton ve Prens William'dan ortak açıklama

        Prenses Kate Middleton ve Prens William, kanser haberinin ardından ilk ortak açıklamalarını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:57
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          Prenses Kate Middleton ve Prens William, Prenses'in kansere yakalandığını duyurmasının ardından ilk ortak açıklamalarını yaptı.

          16 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süre kameralar karşısına çıkmayan Prenses Kate Middleton, cuma akşamı sosyal medyada paylaştığı video ile kendisine kanser teşhisi konduğunu, tedavinin başında olduğunu açıklamış ve önleyici kemoterapi gördüğünü belirtmişti.

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          ELEŞTİRİLER YERİNİ ÜZÜNTÜYE BIRAKTI

          Görüntülü açıklamanın ardından Prenses Kate'e destek mesajları yağdı. İngiliz gazeteleri manşetlerinde Middleton haberini en geniş şekilde verirken, pek çok kişi üzüntülerini dile getirdi. Prenses'in ortada olmayışıyla ilgili komplo teorileri, sert eleştiriler ve şakalar yerini üzüntüye bıraktı.

        • 3

          "MİNNETTARLAR"

          Kraliyet, İngiliz kamu yayıncısı BBC üzerinden bir açıklama yayınlayarak, "Prens ve Prenses, mesajına yanıt olarak Birleşik Krallık'taki, İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlardan gelen nazik mesajlardan çok etkilendiler. Halkın sıcaklığından ve desteğinden dolayı son derece duygulandılar ve şu anda mahremiyet taleplerinin anlaşılmasından dolayı minnettarlar" ifadesine yer verdi.

        • 4

          42 yaşındaki Prenses Kate, cuma akşamı yayınladığı 2 dakika 15 saniyelik video mesajında, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.

          Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirten Prenses; “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" demişti.

        • 5

          Kanserin türüne ilişkin bilgi vermeyen ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" diyen Middleton, "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" ifadesini kullanmıştı.

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          Prenses Kate Middleton küçük çocuklarının psikolojisi için eşi Prens William ile hassas bir şekilde süreci yürütmeye çalıştıklarını anlatarak, ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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