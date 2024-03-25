Prenses Kate Middleton ve Prens William'dan ortak açıklama

"MİNNETTARLAR"

Kraliyet, İngiliz kamu yayıncısı BBC üzerinden bir açıklama yayınlayarak, "Prens ve Prenses, mesajına yanıt olarak Birleşik Krallık'taki, İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlardan gelen nazik mesajlardan çok etkilendiler. Halkın sıcaklığından ve desteğinden dolayı son derece duygulandılar ve şu anda mahremiyet taleplerinin anlaşılmasından dolayı minnettarlar" ifadesine yer verdi.