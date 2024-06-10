Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton üç aylık sessizliğini özür dileyerek bozdu - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton üç aylık sessizliğini özür dileyerek bozdu

        Kanserle mücadele ettiğini açıkladığı videolu duyurusundan bu yana üç aydır sessizliğini koruyan Prenses Kate Middleton, özür açıklaması yaptı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birleşik Krallık'ın Trooping the Colour olarak bilinen geleneksel askeri geçit töreninden bir hafta önce, 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor ve Prenses Kate Middleton, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu. Ancak bu yıl kanser tedavisi gören Prenses, 'Albay'ın Teftişi' törenini katılamadı. Middleton, bu durumdan dolayı İrlanda Muhafızları'ndan özür diledi.

          42 yaşındaki Galler Prensesi, X platformunda İrlanda Muhafızları'na yönelik mektubunda; "Albay'ın Teftişi ve Trooping of the Colour öncesinde tüm alayın ne kadar gurur verici olduğunu yazmak ve bildirmek istedim" dedi.

        • 2

          Trooping the Colour, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak için 15 Haziran'da gerçekleşecek bir askeri tören.

          "Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır prova yaptığını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum" diyen Prenses; "Albayınız olmak hâlâ büyük bir onur ve bu yılki Albay'ın Teftişi'nde selamı alamadığım için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

        • 3

          Prenses mektubunu; "Lütfen tüm alaya özürlerimi iletin. Çok yakında hepinizi tekrar temsil edebilmeyi umuyorum. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi ve iyi şanslar dileğimi iletin" sözleriyle bitirdi.

          Alaydan da Kate Middleton'ın dokunaklı mektubuna, "Geçmiş olsun" mesajıyla yanıt verildi.

        • 4

          Kate Middleton, 2011'de Prens William ile evlendiğinden beri, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 yılları hariç her yıl Trooping the Colour etkinliğine katıldı ve Buckingham'ın balkonundan ailesiyle birlikte geçit törenini izledi. Ancak gelecek haftaki resmi etkinliğe katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

        • 5

          Kate Middleton'ın 16 Ocak'ta karın ameliyatı olmasının ardından ortada görünmemesi, hayranları arasında büyük endişelere ve komplo teorilerine yol açmıştı. Middleton, mart ayında videolu bir açıklama yayınlayarak, kanserle mücadele ettiğini duyurmuştu. Ardından sosyal medyadan yaptığı özür açıklamasına kadar üç aylık bir sessizliğe bürünmüştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Habertürk Anasayfa