Prenses Kate Middleton üç aylık sessizliğini özür dileyerek bozdu

Birleşik Krallık'ın Trooping the Colour olarak bilinen geleneksel askeri geçit töreninden bir hafta önce, 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor ve Prenses Kate Middleton, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu. Ancak bu yıl kanser tedavisi gören Prenses, 'Albay'ın Teftişi' törenini katılamadı. Middleton, bu durumdan dolayı İrlanda Muhafızları'ndan özür diledi.

42 yaşındaki Galler Prensesi, X platformunda İrlanda Muhafızları'na yönelik mektubunda; "Albay'ın Teftişi ve Trooping of the Colour öncesinde tüm alayın ne kadar gurur verici olduğunu yazmak ve bildirmek istedim" dedi.