Prenses Kate Middleton'ın çektiği videonun perde arkası ortaya çıktı

“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.