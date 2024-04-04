Prenses Kate Middleton'ın çektiği videonun perde arkası ortaya çıktı
Prenses Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıkladığı videonun aceleye getirildiğine dair iddia şaşırttı
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Prenses Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıkladığı videonun perde arkasına dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Middleton'a kanser teşhisi konulduğu haberinin sızdırılmasının ardından Kensington Sarayı'nın videoyu aceleye getirdiği öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir kişinin, Galler Prensesi'nin sağlık durumunu öğrenmesinin ardından, sarayın, çıkacak haberlerin önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.
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Sızıntı haberin Prenses Kate'in 16 Ocak'ta karın ameliyatı geçirdiği Londra Kliniği'nden mi yoksa başka bir yerden mi geldiği açıklanmadı.
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"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"
Kate Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı video mesajla kansere yakalandığını açıklayarak bir süredir ortaya çıkmamasıyla ilgili spekülasyonlara son vermişti. 42 yaşındaki Prenses, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.
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“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.
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"ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİ TUTTULAR"
O dönemde saray kaynakları, Kate Middleton ve eşi Prens William'ın, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis'nin (5) haber kamuoyuna duyurulmadan önce durumu anlamaları için haberi gizli tutmaya çalıştıklarını söylemişti.