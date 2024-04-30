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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: 13 yıl önce bugün - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: 13 yıl önce bugün

        Kanser tedavisi gördüğü için kamera karşısına çıkmayan Prenses Kate Middleton ile Prens William, evliliklerinin 13'üncü yılını bugüne kadar kadar görülmemiş bir düğün fotoğrafıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:07
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        • 1

          Prenses Kate Middleton ile Prens William'ın canlı yayınla ekranlara yansıyan görkemli düğününün üzerinden 13 yıl geçti. Bugünlerde Prenses Kate'in kanser tedavisi nedeniyle zor günler geçiren kraliyet çifti, 13'üncü evlilik yıl dönümünü şimdiye kadar görülmemiş bir düğün fotoğrafıyla kutladı.

        • 2

          Kensington Sarayı'nın resmi hesabından yayımlanan siyah - beyaz kareye, "13 yıl önce bugün" notu düşüldü. Paylaşılan düğün fotoğrafına binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

        • 3

          Şimdi 42 yaşında olan Prenses Kate ile 41 yaşındaki Prens William, 13 yıl önce, 29 Nisan 2011'de, Londra'daki Westminster Abbey'de yemin etmiş ve kraliyetin en gözde ailesi olmak için ilk adımı atmıştı.

        • 4

          Çiftin 10 yaşında Prens George, 8 yaşında Prenses Charlotte ve 6 yaşında Prens Louis adlarında üç çocuğu bulunuyor.

        • 5

          16 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında bir videoyla kanser tedavisi gördüğü açıklamıştı.

        • 6

          Kanserin türü hakkında bilgi vermeyen Prenses Kate, büyük bir şok yaşadığını ifade ederek; “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" demişti. Prenses ayrıca, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" ifadesini kullanmıştı.

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