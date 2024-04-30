Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: 13 yıl önce bugün

Kanserin türü hakkında bilgi vermeyen Prenses Kate, büyük bir şok yaşadığını ifade ederek; “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" demişti. Prenses ayrıca, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" ifadesini kullanmıştı.