Prenses Kate'in dayısı: Meghan Markle tekere çomak soktu

Prenses Kate'in annesi Carole Middleton'ın erkek kardeşi olan Gary Goldsmith, 16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan yeğeninin o günden beri neden hiç kamera karşısına çıkmadığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü ameliyatı hakkında konuşmak istemiyor. Onun durumu hakkında yorumda bulunmak yapacağım en son şey olur. Görgü kuralı diye bir şey var. Açıklanırsa size fikrimi söyleyeceğim. Annesiyle konuştum, bu dünyadaki en iyi bakımı sağlıyor."