Prenses Haya - Dubai Emiri ile Londra'ya kaçan eşinin davası başlıyor

Dubai Emiri El Maktum ve Prenses Haya

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşen eşi Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün Londra'da Yüksek Mahkeme'de yapılacak.

Davanın bir boşanma ya da tazminat davası değil, "çocukların geleceğiyle" ilgili olduğu bildiriliyor.

Amerikan ABC News Televizyonu'na göre, 4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil edecek.

El Maktum, 6. eşi olan Prenses Haya'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını "kendisine ve vatana ihanetle" suçlamıştı.

Londra'da 107 milyon dolarlık bir evde yaşadığı belirtilen Prenses Haya, hayatından endişe ettiğini söylüyor.

2004'te evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Şeyh Muhammed'in farklı eşlerinden 23 çocuğu olduğu belirtiliyor.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yedi emirliğinin en büyüğü.

Prenses Haya (sağda) Londra'da Prens Charles ve eşi Camilla Parker Bowles ile

Prenses neden kaçtı?

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'ın prensese yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Prenses Haya, Şeyh Muhammed'in kızlarından Prenses Şeyha Latife'nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai'ye geri götürülüşü ile ilgili "rahatsız edici bilgilere" ulaşmasının ardından Dubai'den ayrıldı.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai'ye geri götürülmüştü.

Prenses Haya o dönemde Dubai'yi aklamak amacıyla açıklamalarda bulunmuştu.

Dubai yetkilileri, Prenses Latife'nin kaçışının "kötüye kullanmaya açık" olduğunu, Latife'nin "Dubai'de güvende" olduğunu açıklamışlardı.

Ancak insan hakları savunucuları Latife'nin kendi özgür iradesi dışında kaçırıldığını söylüyor.

Prenses Haya'ya yakın kaynaklar onun da kaçırılmaktan ve Dubai'ye geri götürülmekten korktuğunu belirtiyor.