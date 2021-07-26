Ayrıca aynı moda devinden 4 farklı kıyafet daha giydi. Lady Spencer, dik yakalı, önü düğmeli, uzun kuyruklu gelinliğini geleneksel bir duvak ve ince halka küpelerle tamamladı. Aynı zamanda Dolce & Gabbana'nın yüzü olan Spencer'ın gelinlik ve elbise tercihleri şaşırtmadı.