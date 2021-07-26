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Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer Michael Lewis ile evlendi

Lady Diana'nın 30 yaşındaki yeğeni Lady Kitty Spencer, milyarder Michael Lewis ile dünya evine girdi. Spencer, cumartesi günü Roma’da Dolce & Gabbana imzalı bir gelinlik giyerek Lewis ile hayatını birleştirdi

26.07.2021 - 15:06 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Prens Charles'ın eski eşi Lady Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'ın model kızı Kitty Spencer, milyarder iş adamı Michael Lewis ile evlendi. 

  • Cumartesi günü İtalya'nın Frascati kentinde Lewis ile hayatını birleştiren Spencer, Dolce & Gabbana imzalı bir gelinlik giyerek yemin etti. 

  • Ayrıca aynı moda devinden 4 farklı kıyafet daha giydi. Lady Spencer, dik yakalı, önü düğmeli, uzun kuyruklu gelinliğini geleneksel bir duvak ve ince halka küpelerle tamamladı. Aynı zamanda Dolce & Gabbana'nın yüzü olan Spencer'ın gelinlik ve elbise tercihleri şaşırtmadı. 

  • Sosyetik isim törende duvağıyla birlikte ailesine ait Spencer tacını takmadı.

     

  • BABA TÖRENE KATILMADI

    Kitty'nin ikiz kız kardeşleri Amelia ve Eliza onu mutlu gününde yalnız bırakmadı. İkilinin düğün töreninde Pixie Lott ve Idris Elba gibi ünlü isimler de katıldı.

     

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