Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde

        Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunulacak olan Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde sergilenmek için hazırlandı.

        • 2

          Kazak 40,000-70,000 £ (50,000-80,000 $) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.

        • 3

          Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un koyunlu kazağıyla ilgili Oliver Everette yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor.

        • 4

          POLO MAÇINDA GİYMİŞTİ

          Prenses Diana ünlü kazağı 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giymişti.

        • 5

          Kazakta bulunan tek siyah koyun, Diana'nın monarşi içindeki statüsünün sembolü olarak görüldü.Diana'nın birbirine benzeyen beyaz koyunlar arasındaki tek siyah koyun olduğunun mesajını verdiği belirtiliyordu.

        • 6

          Warm & Wonderful imzası taşıyan kazak, 1994 yılından sonra bir daha Prenses'in üzerinde görülmedi.

        • 7

          Kaybolduğu düşünülen kült parça, kazağın tasarımcıları Joanna Osborne ve Sally Muir tarafından bulundu.

        • 8

          Oyuncu Emma Corin Prenses Diana'ya hayat verdiği The Crown dizisinde kazağın bir benzerini giymişti.

        • 9
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Ayrılık kapıda!
        Ayrılık kapıda!
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Otomobilden torpil attı! 160 hektarlık alanı küle çevirdi
        Otomobilden torpil attı! 160 hektarlık alanı küle çevirdi
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Hamile kadın kabusu yaşadı!
        Hamile kadın kabusu yaşadı!
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Düğünde fotoğrafçı kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı
        Düğünde fotoğrafçı kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı
        Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması
        Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması