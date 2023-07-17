Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde
Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkıyor
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunulacak olan Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı müzayede evinde sergilenmek için hazırlandı.
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Kazak 40,000-70,000 £ (50,000-80,000 $) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.
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Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un koyunlu kazağıyla ilgili Oliver Everette yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor.
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POLO MAÇINDA GİYMİŞTİ
Prenses Diana ünlü kazağı 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giymişti.
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Kazakta bulunan tek siyah koyun, Diana'nın monarşi içindeki statüsünün sembolü olarak görüldü.Diana'nın birbirine benzeyen beyaz koyunlar arasındaki tek siyah koyun olduğunun mesajını verdiği belirtiliyordu.
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Warm & Wonderful imzası taşıyan kazak, 1994 yılından sonra bir daha Prenses'in üzerinde görülmedi.
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Kaybolduğu düşünülen kült parça, kazağın tasarımcıları Joanna Osborne ve Sally Muir tarafından bulundu.
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Oyuncu Emma Corin Prenses Diana'ya hayat verdiği The Crown dizisinde kazağın bir benzerini giymişti.
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