Prenses Diana'nın heykelinin açılışı yapıldı

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William ve kardeşi Sussex Dükü Prens Harry, annelerinin 60'ıncı doğum günü dolayısıyla Kensington Sarayı'nda yeniden tasarlanan Batık Bahçe'deki Diana heykelinin açılışını yaptı.
Heykelde, Prenses Diana sağında ve solunda iki çocukla tasvir edildi.
CENAZEDEN SONRA İLK KEZ YAN YANA GELDİLER
Böylelikle Prens William ve kardeşi Harry, dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana ilk kez bir araya geldi.
Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı törende, heykeltraş Ian Rank-Broadley ve bahçe tasarımcısı Pip Morrison da yer aldı.
2017'de heykelin yapılması için sipariş veren Prens William ve kardeşi Harry, yaptığı açıklamada, "Bugün, annemizin 60. doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini, onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren ve sayısız hayatı değiştiren nitelikleri hatırlıyoruz. Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz ve umudumuz, bu heykelin sonsuza dek yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir." ifadelerini kullandı.
Kensington Sarayı'ndaki Batık Bahçe'nin, Prenses Diana'nın burada yaşadığı dönemde en sevdiği yerlerden biri olduğu biliniyor.
"AÇILIŞI BİRLİKTE YAPMALARI HARİKA"
Töreni izlemeye gelenlerden Janet Morris, AA muhabirine heykelin açılış törenin düzenlendiği alanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Heykelin İngiltere için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diana'nın 24 yıl önce erken ölümü çok üzücü. William ve Harry'nin Diana'nın anısına bugün burada bu güzel heykelin açılışını yapmaları harika." dedi.
Töreni izlemeye gelen 42 yaşındaki Tara da heykelinin açılışını televizyondan takip ettiklerini ve halkın yarın heykeli ziyaret edebileceğini söyledi.
Tara, "Heykel olağanüstü ve açılışında iki oğlunun birlikte olduğunu görmek çok hoş. Diana, halkın prensesiydi. Bence sadece bu ülkedeki insanların değil, dünyanın dört bir yanındaki insanların prensesiydi." ifadelerini kullandı.
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