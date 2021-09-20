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Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'den bebek haberi!

Kraliçe Elizabeth'in torunu ve Prens Andrew ile Sarah Ferguson'un büyük kızları Prenses Beatrice'den bebek müjdesi geldi. 2020 yılında Edoardo Mapelli Mozzi ile sessiz sedasız evlenen Prenses Beatrice, bir kız çocuğu dünyaya getirdi

20.09.2021 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'den bebek haberi!
HABERTURK.COM

Koronavirüs nedeniyle evlilik törenlerini sessiz sedasız gerçekleştiren İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi'den bebek müjdesi geldi.

Kraliçe Elizabeth'in torunu ve Prens Andrew'un büyük kızı Prenses Beatrice ile Mozzi'nin kız çocukları dünyaya geldi. Bebek, Kraliçe'nin 12'nci torunu oldu.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi duyuruda bebeğin 18 Eylül 2021'de Londra'daki Chelsea and Westminster Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Aileye yeni katılan bebek haberinin Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak tüm aileye verildiği ayrıntısı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada bebeğin dünyaya geldiği hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Christopher Woolf'a da gönderme yapıldı. Minik bebeğin, en kısa zamanda ağabeyi ile tanışacağı bilgisine yer verildi.

Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılının temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğünde Prenses Beatrice'in gelinlik ve taç tercihi dikkat çekmişti. Prenses Beatrice, düğünde büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in Norman Hartnel tarafından tasarlanan elbisesini giymişti. Kraliyet düğünlerinde gelinliklerin omuz bölgesinin kapalı olması kuralı olduğundan Beatrice'in elbisesine kol detayları eklenmişti. Gelinin taç olarak tercihi ise yine büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1947'deki düğününde taktığı 'Kraliçe Mary'nin Püskül Tacı' olmuştu.

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