Prens 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte Prens yeni sezon tarihi
Prens, yeni sezonuyla gündeme geldi. Yayınlanan ilk sahne, büyük bir heyecan yaratırken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorusu da gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı yapımın üçüncü sezonuna dair merak edilen detaylar belli olmaya başladı. İşte Prens dizisi yeni sezonu hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Prens, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin beklediği üçüncü sezon için yayınlanan ilk sahne büyük ses getirirken, dizinin ne zaman başlayacağı da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni sezon tarihiyle ilgili son gelişmeler haberimizde. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...
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PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?
Henüz resmi olarak net tarih paylaşılmasa da 3. sezonun 2025’in ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Platformun önümüzdeki günlerde kesin yayın takvimini açıklaması bekleniyor.
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PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?
Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.
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PRENS DİZİSİ OYUNCULARI
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Aslı Tandoğan
Serdar Orçin
Çağdaş Onur Öztürk
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Kerem Özdoğan
Derya Pınar Ak
Bahadır Vatanoğlu
Onur Özaydın
Çağlar Ertuğrul