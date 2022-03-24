Mektupta "Büyükannenizin İngiliz tahtına yükselişinin 70. yılını kutlamak için hiçbir neden görmüyoruz çünkü onun ve seleflerinin liderliğinin, insanlık tarihindeki en büyük insan hakları trajedisini sürdürdüğüne inanıyoruz" cümleleri kullanıldı. Ayrıca mektupta, Kraliçe'nin tahttaki 70 yıllık süreçte sömürü ve köleleştirmeyi telafi etmek için hiçbir şey yapmadığı belirtildi.