Coreth yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu yapmak için seçilmek hayatımın en olağanüstü ayrıcalığı oldu. Majesteleri'ni hem rahat, hem cana yakın, hem de zarif ve ağırbaşlı bir şekilde göstermek istedim. Tablonun kamusal ve özel yaşamları arasında bir denge hissi uyandırmasını istedim" dedi.