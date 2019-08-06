Prens Selman ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Lindsay Lohan isminden çokça söz edilmeye başladı. Vatandaşlar Lindsay Lohan'ın kim olduğunu merak ediyorlar. Lohan, daha önce de müslüman olduğu iddialarıyla çok konuşulmuştu. Peki Lindsay Lohan kimdir? Kaç yaşındadır? Lindsay Lohan nerelidir? İşte Lindsay Lohan'ın hayatı...

LİNDSAY LOHAN KİMDİR?

Tam adı Lindsay Dee Lohan'dır. 2 Temmuz 1986 New York doğumludur. Hristiyan Katolik bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Ali Lohan, Ashley Kaufmann, Cody Lohan, Michael Lohan Jr. ve Landon Major Lohan isimlerinde kardeşleri vardır. Kariyerine çocuk model olarak başlayan Lindsay Lohan, oyunculuk, modellik, pop şarkıcılığı ve söz yazarlığı yapmaktadır. 11 yaşında ilk filmi olan Disney 1998 Parent Trap'de oynadı. Lohan, 2003 ve 2005 yılları arasında filmlerinde başrollerde oynayarak ünlülüğünü artırdı. Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Herbie: Fully Loaded sonradan dahil bağımsız filmin Robert Altman'la A Prairie Home Companion ve Emilio Estevez, Boddy Kariyerinde 2007 yılında iki gibi kesildi. 2008 yılında kariyerine devam etti, 2008 yapımı Ugly Betty adlı televizyon dizisinde oynadı. 2009 yılında Robert Rodriguez'in Machete filminde oynadı. 2016 yılında ise karıştığı trafik kazası suçu nedeni ile 125 saat kamu hizmetinde çalışma cezası ile karşı karşıya kalmış ve ciddi sıkıntılar yaşadı.

Bu dönemde New York’ta bir okula giderken kollarının arasında Kur’an-ı Kerim görünmüş ve acaba müslüman mı oldu? gibi sorular medyada gündeme gelmişti. Kazanın ardından Suriye ile ilgili de bir çok aileye destek olmuş, Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de iken başörtü takmıştı. Ayrıca Türkiye’ye geldiği dönemde ünlü iş adamı Faruk Sabancı ile buluştuğu ve yemek yediği haberleri acaba sevgililer mi sorularını gündeme getirmişti. En son ise resmi twitter hesabı üzerinden Alaikum salam tweeti ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak tüm bu mesaj, hal ve hareketlerine rağmen müslüman olup olmadığı bir netlik kazanmadı.

ALBÜMLERİ

Yıl İsim 2004 Speak 2005 A Little More Personal (Raw) 2010 Spirit in the Dark

FİLMLERİ