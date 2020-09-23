DHA

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14.6 milyon dolara aldıkları eve taşınan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, TIME dergisi için kamera karşısına geçerek, "oy verin" çağrısında bulundu. Söz konusu görüntülerin ardından İngiliz gazeteci Piers Morgan, Harry ve Meghan çiftini, "Kraliyet üyelerinin apolitik duruşunu ihlal ettikleri" gerekçesiyle eleştirdi. Morgan ayrıca çifti "Biden'ı desteklemekle" suçladı.

"BU HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ"

TIME dergisi için çekilen görüntülerde konuşan Meghan Markle, "Her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyoruz. Bu hayatımızdaki en önemli seçim. Bu sefer geçekten öyle" dedi ve oy verin çağrısı yaptı.

Öte yandan Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden olduğu için hiç oy kullanmadığını ifade etti.

"HARRY VE MEGHAN, BİDEN'IN BAŞKAN OLMASINI İSTİYOR"

Piers Morgan, İngiliz medyasından Daily Mail'de yayınlanan yazısında, "Prens Harry ve Meghan Markle, Joe Biden'ın bir sonraki ABD Başkanı olmasını istiyor. Bunu açıkça söylemediler elbette. Ancak TIME dergisi için yayınladıkları görüntülerde, seçimlerin hangi yöne gitmesini istediklerini açıkça belirttiler. Bu Donald Trump'ın yönü değil" ifadelerini kullandı.