DHA

Bebekleri Archie'yi de alarak Kanada'nın Vancouver kentinden Los Angeles'a taşınan Prens Harry ile Meghan Markle, geçen çarşamba günü Los Angeles'ın Batı Hollywood bölgesinde güvenlik kamerasına takıldı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde Meghan ve Harry’nin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı görüldü.

Daha bağımsız hareket etmek için Kraliyet görevlerini bırakan çift, koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzattı.

Dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıkan çiftin, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.

31 MART’TA KRALİYET ÜYELİĞİNDEN AYRILMIŞLARDI

Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart itibariyle kraliyet görevlerini sonlandırmıştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, "Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" demişti.