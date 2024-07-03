Prens Harry'nin ödül almasına tepki
Prens Harry'nin 2024 ESPY Ödülleri kapsamında Pat Tillman adına verilen ödüle layık görülmesinin ardından Pat Tillman'ın annesi tepki gösterdi: Ödül için neden böyle tartışmalı birini seçtikleri konusunda şaşkınım!
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Prens Harry, sporla olan güçlü bağları ve gazi askerlere desteğinden dolayı yaklaşan 2024 ESPY Ödülleri'nde Pat Tillman adına verilen ödüle layık görüldü, ancak Pat Tillman'ın annesi bu durumdan memnun değil.
Ödül, her yıl "eski Amerikan futbolcusu ve ABD ordusu mensubu Pat Tillman'ın mirasını yansıtacak şekilde başkalarına hizmet eden, sporla güçlü bağlantısı olan bir kişiye" veriliyor.
Pat Tillman, 11 Eylül'den sonra askere giden eski bir Amerikan futbolcusuydu. 2004 yılında 27 yaşındayken Afganistan'da hayatını kaybetti.
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Prens Harry de Afganistan'daki iki görev turu da dahil olmak üzere İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde 10 yıl görev yaptı. Aynı zamanda hem fiziksel hem de görünmez yaralanmalarla mücadele eden asker ve gazileri destekleyen uluslararası bir platform olan Invictus Oyunları Vakfı'nın kurucusu.
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Ancak ödülün Prens Harry'ye verilmesinden rahatsız olan Pat Tillman'ın annesi Mary Tillman, Daily Mail'e verdiği röportajda, "Ödülü almak için neden bu kadar tartışmalı ve bölücü bir kişiyi seçtikleri konusunda şaşkınım. Çok daha uygun isimler var. Gaziler topluluğunda gazilere yardımcı olmak için muazzam şeyler yapan kişiler var" dedi.
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"Bu kişiler Prens Harry'nin sahip olduğu paraya, kaynaklara, bağlantılara veya ayrıcalığa sahip değil" diyen Tillman, "Bu tür bireylerin tanınması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
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Ödülü veren ESPN kuruluşu ise eleştirilere yanıt verirken, "Herkesin herhangi bir ödül için seçilen kişiler konusunda aynı fikirde olmayacağını anlasak da, Invictus Oyunları Vakfı inanılmaz işler yapıyor ve ESPN bunun kutlanmaya değer bir amaç olduğuna inanıyor" dedi.