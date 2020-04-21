21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere kraliyet üyeliğinden geçtiğimiz ay ayrılan ve ABD’nin Los Angeles eyaletine taşınan Prens Harry'nin, eşi Meghan Markle ile babası Thomas Markle arasındaki tartışma dolu mesajlaşma İngiliz basınına sızdı.
DHA'nın haberine göre tartışma dolu mesajlaşmanın ünlü çiftin bir İngiliz gazetesine Meghan Markle'ın ailesiyle ilgili yaptığı haber üzerine açtığı dava sürecinde ortaya çıktı. Dava sırasında ortaya çıkan mesajlarda, Prens Harry'nin “Tom, ben Harry, lütfen telefonunu aç” diyerek yalvardığı mesajlar tespit edildi.
"MEG'İ SEVİYORSAN LÜTFEN ARA"
Ortaya çıkan mesajlaşmada, Prens Harry’nin Meghan’ın babası Thomas Markle’ı defalarca aradığı ancak ulaşamadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Prens Harry bir dizi yazılı mesaj gönderdi. Prens Harry mesajlarında “Tom, tekrar Harry! Gerçekten seninle konuşmalıyım. Özür dilemene gerek yok, durumu anlıyoruz, ancak olayların kamuoyuna yansıması durumu daha da kötüleştirecek. Meg’i seviyorsan ve bu işi doğru bir şekilde halletmek istiyorsan beni ara. İki seçenek var, bu işi büyüten basınla konuşma. Lütfen beni ara ki sana durumu açıklayayım. Ben ve Meg sana kızgın değiliz, sadece seninle konuşmak istiyoruz. Teşekkürler. Basınla konuşursan tam tersi bir etkisi olur, güven bana Tom. İlk günden beridir yapmaya çalıştığımız gibi, sadece biz sana yardımcı olabiliriz” ifadeleri yer alıyor.
‘SENİN İÇİN ENDİŞELİYİZ ÇÜNKÜ CEVAP VERMİYORSUN’
Thomas Markle’ın daha sonraki günlerde, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasından sonra Prens Harry’nin mesaj attığı tespit edildi. Prens Harry “Hafta sonu sürekli sana ulaşmaya çalıştım ama ne telefonlarımızı açıyorsun ne de mesajlara cevap veriyorsun. Güvenliğin ve sağlığın için çok endişeliyiz. Seni korumak için her tedbiri alırız ama bunun nasıl mümkün olacağını bilmiyorum, çünkü cevap vermiyorsun” dedi.
‘LÜTFEN BİZİ EN KISA ZAMANDA ARA’
Prens Harry bir başka mesajında “Yardıma ihtiyacın var mı? Kişisel korumaları tekrar gönderelim mi? Hastanede olduğuna çok üzüldüm, ama bizimle iletişime geçmen gerekiyor. Hangi hastanedesin?” dediği görülüyor. Hemen arkasından Meghan’ın babasına başka bir mesaj attığı tespit edildi, Meghan “Lütfen lütfen bizi en kısa zamanda ara. Tüm bu olanlar çok edişe verici ama en önemlisi sağlığın” dediği ifade edildi. Thomas Markle ise kızının bu mesajına ‘birkaç gün hastanede’ kalacağını ifade eden mesaj attı.
‘BUNU YAZANIN SEN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İSTİYORUM’
Dava kayıtlarına göre, Meghan Markle daha sonra babasından ‘hoş olmayan’ bir mesaj aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Prens Harry eşinin telefonundan kayınpederi Thomas Markle’a “Tom, ben Harry, lütfen telefona cevap ver, bunu yazanın sen olduğundan emin olmak istiyorum çünkü sen yazmışsın gibi görünmüyor” mesajını gönderdi.
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