        Prens Harry'den babası Kral Charles ile aylar sonra görüşme açıklaması: Haberler kesinlikle yanlış

        Prens Harry'den babası Kral Charles ile aylar sonra görüşme açıklaması: Haberler kesinlikle yanlış

        Prens Harry, 19 ay sonra gördüğü babası Kral Charles ile buluşmasına dair çıkan haberleri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:55
        "Haberler kesinlikle yanlış"
        Prens Harry, aylar sonra arasının açık olduğu babası Kral Charles buluşması hakkında konuştu. Bu ayın başlarında İngiltere'yi ziyaret eden 41 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesiyle aralarındaki çekişme devam ederken, 19 ay sonra ilk kez 76 yaşındaki babasıyla bir araya gelmişti.

        Bir araya gelmelerinin ardından Prens Harry'nin, kendisini bir aile üyesinden ziyade 'Resmi bir ziyaretçi' gibi hissettiği ve daha sonra bu ziyareti 'Kesinlikle yanlış' olarak nitelendirdiği aktarılmıştı.

        Harry'nin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Prens'in toplantının tonu hakkındaki görüşüne dair son haberler kesinlikle yanlış. Ona atfedilen alıntılar, baba ve oğul arasındaki herhangi bir uzlaşmayı sabote etmeye niyetli kaynaklar tarafından uydurulmuştur; ancak varsayıma dayanabilir" dedi.

        Sözcü ayrıca, Harry'nin Kral Charles'a çerçeveli bir fotoğraf hediye ettiğini doğruladı ancak fotoğrafta Harry ve eşi Meghan Markle'ın bir fotoğrafının bulunmadığını açıkladı.

        Sözcü; "Bu tür ayrıntıların gizli kalmasını tercih ederdik, ancak netlik sağlamak adına çerçeveli bir fotoğrafın teslim edildiğini teyit edebiliriz. Fotoğrafta Dük ve Düşes yoktu" diye ekledi.

        Harry'nin sözcüsü, fotoğrafta yalnızca 6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet'in yer aldığını belirtti. Kral Charles'ın, ABD'de yaşayan torunlarını üç yıldan uzun süredir görmediği biliniyor.

        Baba ile oğulun birbirlerini en son, Kral Charles'ın kanser teşhisi açıklandığında, yani Şubat 2024'te Kral'a yaptığı ziyaret sırasında gördükleri düşünülüyor.

        #kraliyet
        #Kral Charles
        #Prens Harry

