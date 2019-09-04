Ağustos ayında 11 gün içinde İngiltere-İbiza arası gidiş-dönüş ve sonrasında da İngiltere-Nice arası gidiş-dönüş yaparak 4 kere özel kullanan Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle dikkatleri üzerlerine çekti. Çevre dostu konuşmaları ve aktiviteleri ile bilinen çift, kendileri dahi uygulamadıkları "çevre dostu öğütleri" konusunda İngiltere medyası tarafından iki yüzlü olmakla suçlandı.

Meghan Markle'ın 38'inci doğumgünü kutlaması için, Sussex Dükü ve Düşesi 6 Ağustos'ta Farnborough'dan İbiza'ya 19 kişi taşıma kapasitesi olan Gulfstream 200 ile uçtu. 6 günlük lüks villada geçirilen tatilden sonra NetJets firmasına ait sadece 9 kişi taşıma kapasitesi olan Cessna 500 XL ile İngiltere'ye geri döndüler.

İbiza'daki lüks tatillerinden döndükten sadece iki gün sonra, çift üç aylık oğuları Archie ile birlikte Nice'e özel jet kullanarak gittiler. Sekiz gün içinde üçüncü kez özel jet kullanan çift, eleştiri oklarını üzerlerine çekti.

'İKİYÜZLÜLÜK' SUÇLAMASI

Sussex Dükü ve Düşesi, çevre dostu konuşmaları ve yaklaşımlarıyla biliniyordu. Fakat son sekiz gün içinde kişisel seyahatleri için üç kere özel jet kullanmaları İngiliz basını tarafından "iki yüzlülük" olarak adlandırıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'den Nice'e seyahatinde çevreye verdikleri zarar ticari havacılığın 7 katı daha fazla. Bu da demek oluyor ki Nice dönüşü de özel jet kullanan çift, 11 gün içinde 7 tondan daha fazla karbon ayak izine sebep oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda İngiltere'de ortalama bir insanın yıllık sebep olduğu karbon ayak izi ise 13 ton.

Sussex Dükü ve Düşesi tatil dönüşü basından ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kraliyet ailesi uzmanlarından birisi tarafından yapılan bir açıklamada " İngiliz halkı kendi söylediğini uygulamayan insanlar tarafından herhangi bir konuda ders verilmesini sevmez. Sussex Dükü ve Düşesi iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında fırsat buldukları her an konuşuyorlar, fakat söylediklerini kendileri uygulamadıkları zaman halkın gözünde "iki yüzlü" bir konuma düşüyorlar." dedi.

ELTON JOHN, KRALİYET ÇİFTİNİ SAVUNMUŞTU

Bütün dikkatlerin üzerine gelmesi üzerine, Nice'deki tatillerini ünlü şarkıcı Elton John'un 18 milyon dolarlık köşkünde geçirmelerinden dolayı Elton John sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Medyanın geçen hafta evimde kalan Sussex Dükü ve Düşesi'nin üzerine çok gittiği haberleri görünce aşırı üzüldüm. Prens Harry'nin annesi Prenses Diana ile çok yakın arkadaştım ve o yüzden Prens Harry ve ailesini koruyabilmek için elimden geleni yaparım. Prenses Diana'nın ölümünün medya aracılığıyla artan eleştiriler ve sert kullanılan eleştiri dili olduğunu düşünüyorum. O yüzden eleştirilerin de belli bir dozu olmalı. Bulundukları yüksek mevkiden dolayı da güvenli bir seyahat olmasını istediğimizden dolayı, ben ve eşim özel jeti karşıladık. Harry ve Meghan'ın çevre konusundaki duyarlılıklarını bildiğimiz için de jetin sıfır karbon olması ve böylece karbon ayak izine sebep olmamasını istedik." diye yazıp, çifti savundu. Elton John'un ardından Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü arkadaşları birbiri ardına çifti savunmaya geçti.

Yaşanan bu krizden sonra ne Sussex Dükü ve Düşesi'nden ne de kraliyet ailesinden bir açıklama gelmedi. Fakat Prens Harry'nin abisi veliaht sıralamasında ikinci olan Prens William'ın geçen haftalarda ailesi ile tatile giderken ticari havalığı kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

"AİLEMİ KORUMAK İÇİN..."

Prens Harry, dün Amsterdam'da çevre dostu turizm planı olan Travalyst için ilk adımları attı. Konferans sırasındaki konuşmasında Ağustos ayındaki özel jet kullanımına değinen Sussex Dükü Harry, "Hayatım boyunca yaptığım tüm seyahatlerin %99'unda ticari havacılığı tercih ettim. Fakat son zamanlarda oluşan bazı durumlardan dolayı, ailemi korumak ve güvenceye almak için Ağustos ayındaki tatillerimizde özel jet kullanmayı tercih ettik. Özel jet kullanmamıza dair açıklama bu kadar basit aslında." dedi.

Amsterdam'a da ticari havacılık ile uçan Sussex Dükü," Hepimiz çevremiz için daha iyisini yapabiliriz, ama tabi ki hiç kimse mükemmel değil. Hepimizin özel hayatlarında önemsemesi gereken sorumlulukları var ve asıl sorulması gereken soru, hepsini bir arada dengede tutabilmek için ne yapabiliriz." diye de ekledi.

Sussex Dükü'ü açıklamasının ardından birçok Twitter kullanıcı tarafından eleştirildi. Eleştirenlerden birisi "Prens Harry: Ailemi güvende tutmak için özel jetle uçuyorum. O zaman özel jetini bana ver de ben de ailemi güvende tutayım, ne kadar aptalca bir yorum." diye yazdı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "Prens Harry'nin ailemi güvende tutmak için özel jet kullandım açıklaması tam bir çöp. Bir gün KRAL olacak Prens William bile özel jetle uçmuyor. Lüks içinde seyahat etmek için uydurulmuş bir bahane." diye eleştirdi.

Amsterdam'daki konuşmasında "Hayatım boyunca yaptığım tüm seyahatlerin %99'unda ticari havacılık ile uçamayı tercih ettim." diyen Sussex Dükü'nun bu konuşması da tepkilere neden oldu.

İngiliz basını Prens Harry'nin dün yaptığı konuşmadan sonra, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiğinden beri yaptığı uçuşların onda altısının özel jet kullanılarak yapıldığını ortaya çıkardı. Bu yaz boyunca on uçuşun altısı özel jet ile olan çift hakkında "iki yüzlülük" suçlamaları devam ediyor.