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Prens Harry ve Meghan Markle kraliyeti hedef aldı: Kurtlara yem oluyordum

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen belgeselinin ilk 3 bölümü yayınlandığı gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni bölümlerin tanıtımında ise Prens Harry abisini hedef aldı.

Giriş: 13.12.2022 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.

  • Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.

  • Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.

  • Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü ise geçtiğimiz Perşembe yayınlamıştı. Kalan 3 bölümün fragmanı ise dün yayınlandı. Fragmanda Prens Harry'nin sözleri ise gündem oldu.

  • Tanıtımda Prens Harry "Kardeşimi korumak için yalan söylemekten mutluydular, ama bizi korumak için asla gerçeği söylemeye istekli değildiler" diye konuştu.

    Tanıtımın hemen ardından ise Meghan Markle "Kurtlara yem oluyordum" derken görüldü.

  • Çift, sarayı 'kurumsal manipülasyon' yapmakla da itham etti. 

  • Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de Meghan Markle Prens William ve Kate ile ilk tanışmalarındaki resmiyete değinmişti.

    Belgeselde Meghan, "Yırtık kot pantolon giymiştim ve yalınayaktım. Ben bir kucaklayıcıyım, her zaman bir kucaklayıcı oldum. Bunun İngilizler için bu kadar sarsıcı olduğunun farkında değildim. Dışarıdaki formalitenin içeriye de taşındığını fark ettim. Formalite her iki tarafta da devam ediyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı" diyerek Prens William ve Galler Prensesi Kate tarafından resmiyetle karşılanmaya şaşırdığını belirtmişti.

  • Öte yandan saraya yakın kaynaklar, Prens Harry'nin abisi ve tahtın 1 numaralı varisi Prens William'ın yaşananlar kardeşine çok kızgın olduğunu belirtti.

  • Kaynaklar, Prens William'ın kardeşi ile ilişkisinde artık 'geri dönülmez ve onarılamaz' bir noktada olduklarını öne sürdü.

  • * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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